Milan, Nkunku subito titolare contro il Bologna? Ecco il motivo

Dei 165 milioni investiti dal Milan nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, scrive 'Tuttosport', la spesa più importante è stata fatta per Christopher Nkunku : il francese sarebbe costato circa 37 milioni dal Chelsea. Secondo il quotidiano, sarebbe stata un’operazione-lampo quella per l'attaccante. Ci sarebbero anche 5 milioni di euro, ma che sarebbero molto difficili da raggiungere.

Milan-Bologna, Nkunku titolare?

Nkunku, continua il quotidiano, avrà diversi giorni di tempo per potersi allenare con Massimiliano Allegri: l'allenatore del Milan avrà tutto il tempo per decidere come e in che modo utilizzare Nkunku in campo. Secondo 'Tuttosport', contro il Bologna potrebbe essere possibile vedere l'esordio del francese dal primo minuto in coppia con Leao. Questo soprattutto perché Christian Pulisic e Santiago Gimenez saranno tra gli ultimi a rientrare a Milanello dagli impegni con le rispettive nazionali.