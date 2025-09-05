Milan, Nkunku subito titolare contro il Bologna? Ecco il motivo

Per questo Nkunku potrebbe partire subito da titolare in quello che sarebbe l'esordio assoluto con la maglia del Milan. Vedremo se il francese scenderà subito in campo alla ripresa del campionato.
Dei 165 milioni investiti dal Milan nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, scrive 'Tuttosport', la spesa più importante è stata fatta per Christopher Nkunku: il francese sarebbe costato circa 37 milioni dal Chelsea. Secondo il quotidiano, sarebbe stata un’operazione-lampo quella per l'attaccante. Ci sarebbero anche 5 milioni di euro, ma che sarebbero molto difficili da raggiungere.
Nkunku, continua il quotidiano, avrà diversi giorni di tempo per potersi allenare con Massimiliano Allegri: l'allenatore del Milan avrà tutto il tempo per decidere come e in che modo utilizzare Nkunku in campo. Secondo 'Tuttosport', contro il Bologna potrebbe essere possibile vedere l'esordio del francese dal primo minuto in coppia con Leao. Questo soprattutto perché Christian Pulisic e Santiago Gimenez saranno tra gli ultimi a rientrare a Milanello dagli impegni con le rispettive nazionali.
