Milan, che rivoluzione in estate: della rosa scorsa sono rimasti ...

Il Milan è cambiato tantissimo durante il mercato estivo . Come riporta 'Tuttosport', la rosa 2024-25 è stata rivoluzionata: a distanza di dodici mesi ne sono rimasti solamente 9 : i portieri Maignan e Torriani, i difensori Tomori, Gabbia e Pavlovic, i centrocampisti Fofana e Loftus-Cheek, gli attaccanti Pulisic e Leao. Tantissime le cessioni da parte dei rossoneri, che avrebbero prodotto 160 milioni di incasso, che potrebbe superare i 200 con i possibili riscatti dei prestiti.

Milan, solo in 9 rimasti

18 giocatori dell’annata ’24-25 sono andati via: Theo Hernandez, Reijnders, Thiaw, Emerson Royal, Musah, Jimenez, Filippo Terracciano, Chukwueze, Okafor, Morata, Sportello, Nava e Zeroli sono stati ceduti o prestati; a Calabria, Florenzi e Jovic è scaduto il contratto; Abraham è tornato alla Roma. Bennacer sta andando alla Dinamo Zagabria. Oltretutto, Camarda è stato prestato al Lecce e Bondo alla Cremonese, Liberali e Omoregbe sono stati ceduti; Walker, Sottil e Joao Felix non sono stati riscattati.