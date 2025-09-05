Milan, Guidi: 'Leao frenato sul più bello dall'infortunio. L'obiettivo è ...'

Milan, Guidi: "Leao è il nove designato da Allegri"—
Poi continua: "Oggi Rafa non ha ancora recuperato appieno (ieri a Milanello ha lavorato in palestra con i compagni, ma da solo poi in campo, svolgendo lavoro personalizzato), anche se lo staff medico rossonero confida di restituirlo a Massimiliano Allegri nella prossima settimana. L’obiettivo è avere Leao in condizione già per il posticipo del terzo turno contro il Bologna, che a quel punto sarebbe il battesimo stagionale in Serie A per il numero dieci.
LEGGI ANCHE: Il Milan domina il mercato, Nkunku e Jashari in vetta alla classifica degli acquisti>>>
L’infortunio ha frenato il portoghese sul più bello, dopo un precampionato molto incoraggiante nel nuovo ruolo studiato per lui da Allegri. Nel 3-5-2 di Max, Rafa è il “nove” designato e lo sarà pure al di là di chi tra Pulisic e l’ultimo arrivato Nkunku completerà la coppia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA