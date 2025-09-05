Milan, Guidi: 'Leao frenato sul più bello dall'infortunio. L'obiettivo è ...'

Il giornalista Marco Guidi , sulla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Leao e sul suo recupero in vista della partita contro il Bologna, al rientro dalla sosta per le nazionali. Inoltre, ha analizzato il ruolo in cui verrà utilizzato il portoghese da Allegri. Ecco le parole di Guidi sul quotidiano rosa.

"Settembre, tempo di nuovi acquisti che si mettono in mostra per la prima volta. Rafa Leao al Milan non è una novità - San Siro è casa sua già dal 2019 -, ma dopo la sosta per le nazionali per il Diavolo sarà come avere a disposizione un colpo dell’ultima ora di mercato. Già, perché il portoghese ha dovuto dare forfait sia alla prima giornata con la Cremonese sia alla seconda contro il Lecce. Colpa dell’elongazione al polpaccio destro rimediata appena dopo aver segnato in Coppa Italia contro il Bari.