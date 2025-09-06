Leao punta al ritorno in gruppo: la sensazione per Milan-Bologna

Pianeta Milan
Rafael Leao ha saltato per infortunio le partite contro Cremonese e Lecce; ora punta a tornare per Milan-Bologna di domenica prossima
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di Rafael Leao, classe 1999, attaccante del Milan fermo dallo scorso 17 agosto quando, pochi minuti dopo aver segnato di testa a 'San Siro' in Coppa Italia contro il Bari, era stato costretto ad arrendersi per un infortunio muscolare.

Milan, Leao verso il ritorno in gruppo

Il problema al polpaccio ha tenuto fuori Leao dai primi due impegni del Milan in Serie A, quelli contro Cremonese e Lecce, ma ora il portoghese - sfruttando anche questa sosta del campionato per le partite delle Nazionali, alle quali lui non prenderà parte - punta a tornare in campo per Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Fiducia per vederlo titolare contro il Bologna

Ci riuscirà? Ieri Leao, ha evidenziato la 'rosea', si è allenato a parte, rispettando perfettamente i tempi della propria tabella di marcia. Il suo primo traguardo, ora, è quello di tornare ad allenarsi in gruppo. Se lo farà martedì, alla ripresa della preparazione dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore Massimiliano Allegri, Leao si potrà dire recuperato per giocare titolare.

Se, al contrario, il suo ritorno in gruppo slitterà, sarà più difficile immaginare il numero 10 milanista in campo dal 1' per Milan-Bologna. Per il quotidiano sportivo nazionale, resta, però, grande fiducia. Il giocatore si sta allenando bene e tutto lascia pensare che possa finalmente arrivare anche il debutto in campionato. Tra l'altro, nel quasi inedito ruolo di centravanti.

