Leao punta al ritorno in gruppo: la sensazione per Milan-Bologna

Fiducia per vederlo titolare contro il Bologna—
Ci riuscirà? Ieri Leao, ha evidenziato la 'rosea', si è allenato a parte, rispettando perfettamente i tempi della propria tabella di marcia. Il suo primo traguardo, ora, è quello di tornare ad allenarsi in gruppo. Se lo farà martedì, alla ripresa della preparazione dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore Massimiliano Allegri, Leao si potrà dire recuperato per giocare titolare.
Se, al contrario, il suo ritorno in gruppo slitterà, sarà più difficile immaginare il numero 10 milanista in campo dal 1' per Milan-Bologna. Per il quotidiano sportivo nazionale, resta, però, grande fiducia. Il giocatore si sta allenando bene e tutto lascia pensare che possa finalmente arrivare anche il debutto in campionato. Tra l'altro, nel quasi inedito ruolo di centravanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA