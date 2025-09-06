Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, la goleada: manita di Rino”

Gol di Moise Kean , Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni per gli Azzurri . Lunedì sera in trasferta, in campo neutro, contro Israele , per cercare di dare una svolta e puntare alla qualificazione alla kermesse iridata. Bene anche l' Italia Under 21 del nuovo C.T., S ilvio Baldini , che batte in rimonta ( 2-1 ) il Montenegro in una partita di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Vola anche il Brasile di Carlo Ancelotti , con il 3-0 rifilato al malcapitato Cile nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali (gol di Estévão Willian , dell'ex rossonero Lucas Paquetá e di Bruno Guimarães ). Tanti, poi, i protagonisti del campionato italiano in questo turno di partite: da Rasmus Højlund a Scott McTominay , passando per Manuel Akanji e Albert Guðmundsson .

Parlando, invece, di mercato e Serie A, fa scalpore la lite tra PSG e Juventus per la mancata cessione di Randal Kolo Muani (poi finito al Tottenham) ai bianconeri. Il proprietario dei francesi, Nasser Al-Khelaïfi, non ha digerito il modus operandi della Juve in questa trattativa.