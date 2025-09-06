Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, la goleada: manita di Rino”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 5-0 con cui l'Italia del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, ha travolto l'Estonia allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' di Bergamo, in un match valido per il Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gol di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori e Alessandro Bastoni per gli Azzurri. Lunedì sera in trasferta, in campo neutro, contro Israele, per cercare di dare una svolta e puntare alla qualificazione alla kermesse iridata. Bene anche l'Italia Under 21 del nuovo C.T., Silvio Baldini, che batte in rimonta (2-1) il Montenegro in una partita di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Vola anche il Brasile di Carlo Ancelotti, con il 3-0 rifilato al malcapitato Cile nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali (gol di Estévão Willian, dell'ex rossonero Lucas Paquetá e di Bruno Guimarães). Tanti, poi, i protagonisti del campionato italiano in questo turno di partite: da Rasmus Højlund a Scott McTominay, passando per Manuel Akanji e Albert Guðmundsson.

Parlando, invece, di mercato e Serie A, fa scalpore la lite tra PSG e Juventus per la mancata cessione di Randal Kolo Muani (poi finito al Tottenham) ai bianconeri. Il proprietario dei francesi, Nasser Al-Khelaïfi, non ha digerito il modus operandi della Juve in questa trattativa.

