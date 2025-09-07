Adli in partenza, il Milan sfoltisce la rosa in Arabia e non solo

Si lavora anche per Origi e si tira un sospiro di sollievo—
Alla possibile cessione di Adli si aggiunge anche quella già concretizzata di Ismael Bennacer, passato in prestito alla Dinamo Zagabria. Un segnale chiaro della volontà del Milan di rinnovare il proprio centrocampo, che in questa sessione estiva è stato oggetto di un profondo "restyling".
Ora l'obiettivo principale è piazzare Divock Origi, arrivato al Milan tre anni fa e mai riuscito a convincere. Se non si troverà una squadra disposta ad accoglierlo, si andrà verso la risoluzione consensuale del contratto.
