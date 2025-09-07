Adli in partenza, il Milan sfoltisce la rosa in Arabia e non solo

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi: le ultima su Adli e non solo..

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Le ultime novità riguardano il centrocampista Yacine Adli, che non rientra più nei piani rossoneri e ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Dopo il prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, l'unica soluzione per il francese sembra essere l'estero.