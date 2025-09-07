Pianeta Milan
Adli in partenza, il Milan sfoltisce la rosa in Arabia e non solo

Calciomercato Milan, Schira: 'Due club francesi su Adli. Dialoghi in corso'
Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi: le ultima su Adli e non solo..
Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Le ultime novità riguardano il centrocampista Yacine Adli, che non rientra più nei piani rossoneri e ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Dopo il prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, l'unica soluzione per il francese sembra essere l'estero.

Come riferito dal Corriere dello Sport, sul giocatore c'è il forte interesse dell'Al-Shabab, squadra araba che potrebbe chiudere l'affare nelle prossime ore, prima della chiusura del loro mercato prevista per giovedì. Dalla Francia arrivano notizie di un interesse concreto anche da parte di club turchi e greci, che avrebbero tempo fino a venerdì per concludere l'operazione.

Si lavora anche per Origi e si tira un sospiro di sollievo

Alla possibile cessione di Adli si aggiunge anche quella già concretizzata di Ismael Bennacer, passato in prestito alla Dinamo Zagabria. Un segnale chiaro della volontà del Milan di rinnovare il proprio centrocampo, che in questa sessione estiva è stato oggetto di un profondo "restyling".

Ora l'obiettivo principale è piazzare Divock Origi, arrivato al Milan tre anni fa e mai riuscito a convincere. Se non si troverà una squadra disposta ad accoglierlo, si andrà verso la risoluzione consensuale del contratto.

