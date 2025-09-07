Italia, Ordine: “Gattuso? Due le caratteristiche emerse”

"Eppure il clima respirato venerdì sera e la produzione calcistica dell'Italia di Rino Gattuso hanno offerto qualcosa di nuovo e di antico al tempo stesso che vale la pena segnalare. Sono essenzialmente due le caratteristiche emerse: spirito nuovo e semplicità del messaggio". Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Gennaro Gattuso dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia per 5-0. Ecco il suo parere su 'Il Giornale'.