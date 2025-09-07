Pianeta Milan
Italia, Ordine: “Gattuso? Due le caratteristiche emerse”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Gennaro Gattuso dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia per 5-0. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Eppure il clima respirato venerdì sera e la produzione calcistica dell'Italia di Rino Gattuso hanno offerto qualcosa di nuovo e di antico al tempo stesso che vale la pena segnalare. Sono essenzialmente due le caratteristiche emerse: spirito nuovo e semplicità del messaggio". Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Gennaro Gattuso dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia per 5-0. Ecco il suo parere su 'Il Giornale'.

Italia, Ordine su Gattuso

—  

"Il secondo dettaglio è la semplicità del linguaggio utilizzato dal ct e dell'idea calcistica. Il 4-4-2 disegnato a Bergamo, con qualche sbavatura iniziale è il meglio che si potesse offrire dal punto di vista offensivo. Gattuso ha questa capacità: quella di farsi capire a casa sua e nello spogliatoio".

Ordine conclude: "La sua formazione umile per un verso e metropolitana sul fronte calcistico è l'anticorpo indispensabile per capire che non deve illudersi. Non ha il tocco magico ma di sicuro è scattata una scintilla tra lui e il gruppo degli azzurri che può riservarci qualche bella sorpresa".

