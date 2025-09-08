Prima pagina Corriere dello Sport: “Israele-Italia, servono tre punti”

Pianeta Milan
EDICOLA

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in primo piano, apre celebrando la Nazionale Italiana femminile di volley che, ieri, ha sconfitto per 3-2 la Turchia nella finale mondiale: conquistato il titolo dopo 23 anni!

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 8 settembre 2025

Nel tennis, invece, sconfitta (1-3) per l'italiano Jannik Sinner nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest'ultimo strappa all'altoatesino oltre che il titolo a Flushing Meadows anche la posizione di numero uno al mondo nella disciplina.

Il calcio, poi, a chiudere il cerchio sulla copertina del quotidiano romano. Alle ore 20:45, infatti, si disputerà a Debrecen (Ungheria), quindi in campo neutro, la sfida Israele-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Agli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso servono tre punti per garantirsi almeno il secondo posto nel girone e i playoff.

