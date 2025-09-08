Prima pagina Corriere dello Sport: “Israele-Italia, servono tre punti”

Nel tennis, invece, sconfitta (1-3) per l'italiano Jannik Sinner nella finale degli US Open contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest'ultimo strappa all'altoatesino oltre che il titolo a Flushing Meadows anche la posizione di numero uno al mondo nella disciplina.
Il calcio, poi, a chiudere il cerchio sulla copertina del quotidiano romano. Alle ore 20:45, infatti, si disputerà a Debrecen (Ungheria), quindi in campo neutro, la sfida Israele-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Agli Azzurri del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso servono tre punti per garantirsi almeno il secondo posto nel girone e i playoff.
