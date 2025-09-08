Milan, gli attaccanti non mancano. Ma le idee sembrano poco chiare

Si può dunque immaginare in campo, nell'attacco del Milan di Allegri, Leão con uno tra Pulisic e Nkunku: quest'ultimo è un '9' atipico, mentre l'alternativa sarebbe Giménez, il '9' di ruolo. Per il quotidiano sportivo nazionale, Leão-Nkunku può rappresentare una coppia interessante: la domanda, però, è che cosa ne sarebbe a quel punto di Pulisic, per rendimento e numeri il miglior giocatore del Milan da due anni a questa parte.
Con il 3-4-2-1 giocherebbero quasi tutti. A parte Giménez—
Certo, il 3-4-2-1 potrebbe 'risolvere l'enigma', ma Allegri tirerebbe fuori un centrocampista per giocare con tre elementi offensivi davanti? 'La Gazzetta dello Sport', poi, si è chiesta quanto spazio a conti fatti potrà avere Giménez, pagato oltre 30 milioni di euro soltanto a gennaio e oggi tutt'altro che prima scelta in avanti. Al tecnico Allegri il compito di trovare la giusta formula a partire da Milan-Bologna.
