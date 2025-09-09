Pianeta Milan
Serbia-Inghilterra è Pavlovic contro Loftus-Cheek. I due giocano dal 1′?

Pavlovic e Loftus-Cheek stasera potrebbero affrontarsi da rivali in Serbia-Inghilterra, gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Redazione PM

Stasera, alle ore 20:45, scenderanno in campo Serbia ed Inghilterra in un match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita del gruppo K verrà disputata a Belgrado. Questa sfida interessa anche i tifosi rossoneri a causa della presenza di due giocatori del Milan tra le fila di queste selezioni. Si tratta di Strahinja Pavlovic e Ruben Loftus-Cheek. Le formazioni ufficiali di entrambe le squadre sono state rese note. Vediamo, dunque, se i due calciatori di Allegri partiranno titolari.

Serbia-Inghilterra: Pavlovic titolare, Loftus-Cheek no

Serbia (3-4-2-1): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Lukic, Birmancevic; Zivkovic, Ilic; Vlahovic. Allenatore: Stojkovic.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, Livramento T.; Henderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.

Il difensore del Milan sarà dunque titolare nella linea a tre di Stojkovic. In questo modo, Pavlovic ricoprirà esattamente il medesimo ruolo che Allegri gli ha cucito addosso da quando è arrivato, il braccetto di sinistra della difesa a tre.

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Bologna, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku>>>

Nella formazione inglese, invece, non figura alcun giocatore rossonero titolare. Tomori, infatti, non è stato nemmeno convocato. Loftus-Cheek, invece, partirà dalla panchina. Vedremo se Tuchel gli concederà qualche minuto a gara in corso.

