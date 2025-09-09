Serbia-Inghilterra è Pavlovic contro Loftus-Cheek. I due giocano dal 1′?

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, Livramento T.; Henderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.
Il difensore del Milan sarà dunque titolare nella linea a tre di Stojkovic. In questo modo, Pavlovic ricoprirà esattamente il medesimo ruolo che Allegri gli ha cucito addosso da quando è arrivato, il braccetto di sinistra della difesa a tre.
Nella formazione inglese, invece, non figura alcun giocatore rossonero titolare. Tomori, infatti, non è stato nemmeno convocato. Loftus-Cheek, invece, partirà dalla panchina. Vedremo se Tuchel gli concederà qualche minuto a gara in corso.
