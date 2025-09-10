A San Siro torna Maldini: presente per una partita speciale

Pianeta Milan
Paolo Maldini, leggenda del Milan, è tornato sugli spagli dello stadio San Siro per una partita molto speciale. Ecco di cosa si tratta
Emiliano Guadagnoli
Il calcio non dorme mai. Questa settimana il Milan, e la Serie A, tornerà in campo dopo la sosta per le sfide delle Nazionali. I rossoneri ospiteranno il Bologna di Vincenzo Italiano a San Siro. Lo stadio Meazza è stato il teatro di una partita molto speciale. Ecco di cosa si tratta.

Maldini ospite a San Siro

Come riportato da Tuttomercatoweb, ieri sera si sono affrontate le squadre FIFA Legends contro le UEFA Legends. Una partita speciale presso lo stadio San Siro. Capitani di eccezione, ovvero Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Grandissimi nomi scesi in campo: Totti, Iaquinta, Albertini, Zanetti e tanti altri ancora.

In panchina, si legge, presente anche Fabio Capello, storico allenatore del Milan, mentre sugli spalti presenti tante leggende del Milan: Paolo Maldini e Adriano Galliani, insieme a Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Gianni Infantino, inoltre, ha visitato le sedi di Inter e Milan questa mattina, così come la Lega Calcio Serie A.

