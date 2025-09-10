Milan, Adani su Allegri: 'Se è arrivato per dare solidità ...'

Nelle prime due giornate di campionato e nell'esordio in Coppa Italia contro il Bari si è iniziato a vedere un po' il Milan di Allegri. C'è ancora molto da lavorare e da sistemare. Ora che è finito il calciomercato e che la sosta nazionali si sta per concludere, c'è molta curiosità per vedere all'opera i rossoneri. Alla ripresa della Serie A, il Milan ospiterà il Bologna in casa. Un match probante, che testerà a dovere la squadra di Allegri. Sull'allenatore toscano e su cosa potrà dare al Milan si è espresso Lele Adani - ex calciatore e ora opinionista - nel corso di Viva El Futbol. Ecco le sue parole.