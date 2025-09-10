Milan, Adani su Allegri: 'Se è arrivato per dare solidità ...'

Nelle prime due giornate di campionato e nell'esordio in Coppa Italia contro il Bari si è iniziato a vedere un po' il Milan di Allegri. C'è ancora molto da lavorare e da sistemare. Ora che è finito il calciomercato e che la sosta nazionali si sta per concludere, c'è molta curiosità per vedere all'opera i rossoneri. Alla ripresa della Serie A, il Milan ospiterà il Bologna in casa. Un match probante, che testerà a dovere la squadra di Allegri. Sull'allenatore toscano e su cosa potrà dare al Milan si è espresso Lele Adani - ex calciatore e ora opinionista - nel corso di Viva El Futbol. Ecco le sue parole.
Milan, Adani su Allegri: “Convinto che sia al canto del cigno”
Lele Adani a Viva El Futbol ha fatto una serie di considerazioni sul nuovo corso di Massimiliano Allegri al Milan. Ecco le sue parole
Le sue considerazioni: "Se lui è arrivato per dare solidità, seguiamo quella solidità. Spero in un' evoluzione, io credo in quello che era Allegri sei anni fa. Sono convinto che sia al canto del cigno. Allegri deve dimostrare di essere quello che era perché quando si parla di un vincente bisogna parlare del passato. Voglio dare fiducia, spero che il connubio Tare Allegri dia una mano a una direzione che ha lasciato molto a desiderare".
