Lorenzo Torriani
96
- Età:
- 21 (31 January 2005)
- Altezza:
- 1.97 m
- Peso:
- 78 kg
- Valore di mercato:
- 1 mln
Profilo
Tutto su Lorenzo Torriani, portiere dell'AC Milan e del Milan Futuro, la squadra U23 rossonera, che milita in Serie C: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. Ecco la scheda completa del giocatore, con gli inizi, la crescita nel settore giovanile, la grande chances colta nella tourneè americana 2024 della Prima Squadra e le dichiarazioni sui di lui di Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca.
Biografia TorrianiNome: Lorenzo Torriani Luogo e data di nascita: Vimodrone, 31 gennaio novembre 2002 Scadenza contratto: 30.06.2027 Stipendio/ingaggio: 13mila euro netti annui Al Milan dal 2013 In Prima Squadra dal: 1 luglio 2024
Caratteristiche fisiche/tecniche TorrianiPortiere dotato di ottima struttura fisica, è alto 1.97. Longilineo e muscolarmente ancora da costruire, è esile ma di grande personalità. Nella suo percorso di crescita ha dimostrato grande applicazione, professionalità e resilienza, soprattutto nei momenti più difficili, quando giocava di meno ed era costretto a recitare il ruolo di comprimario tra panchina e tribuna. In Primavera nelle gerarchie partiva dietro a Raveyre, Nava e Bartoccioni. Ma non ha mai mollato e ha sempre colto le occasioni. Non a caso, il suo motto è Carpe Diem.
Carriera Torriani: le giovaniliE' arrivato al Milan nel luglio del 2013, a otto anni. Giocava con il Città di Cologno, venne notato e segnalato al Milan. L'Inter si fece sotto, ma lui preferì i rossoneri. Venne aggregato ai Pulcini e cominciò la trafila nel settore giovanile. Tra alti e bassi, come dicevamo, perchè non sempre è stato un numero uno, ma ha sempre mostrato grande attaccamento alla maglia e al gruppo, anche quando era costretto ad assistere alle partite in tribuna accanto al preparatore dei portieri Stefano Del Corno. Nella stagione 2023-24, con in panchina Stefano Pioli, viene chiamato dalla prima squadra in un paio di occasioni e contro va in panchina, a maggio, con Genoa e Cagliari, senza debuttare. Al tempo era il terzo portiere della Primavera. Poi la svolta: il Milan costruisce nell'estate del 2024 l'Under 23 (Milan Futuro) e le possibilità si moltiplicano, il gruppo dei portieri si distribuisce tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra. Lui viene aggregato ai grandi nella tourneè americana
La grande occasione: la tourneè USA 2024Il ragazzo sa cogliere le occasioni e dopo l'infortunio accidentale accaduto a Sportiello in hotel, Torriani ha la grande chances di giocare contro squadre del calibro di Real Madrid, Manchester City e Barcellona. Si distingue per freddeza, tranquillità e presetazioni, permettendo al Milan di vincere imbattuto il torneo. Zlatan Ibrahimovic lo promuove subito a terzo portiere in rosa, mentre Paulo Fonseca lo elogia così:
"Ha giocato con grande personalità e coraggio. È troppo presto, ma non ho dubbi. Abbiamo un portiere per il futuro, questo portiere avrà un grande futuro".Contento ma lucidissimo, Torriani commenterà così la chances sfruttata in America:
Il mister mi ha dato una grande occasione. Penso di averla sfruttata in maniera quasi perfetta, no? Anche se c'è molto da migliorare.