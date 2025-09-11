Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Adrien Rabiot sarebbe stata una richiesta esplicita di Allegri. Oggi la reunion visto che per il francese sarà il suo primo giorno ufficiale al Milan. Come ricorda il quotidiano, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, Rabiot scrisse un bellissimo messaggio su Instagram per Allegri, all'addio ai bianconeri: "Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo".
Milan-Bologna, Rabiot subito titolare? Ecco cosa aspettarsi
MILAN-BOLOGNA
Milan-Bologna, Rabiot subito titolare? Ecco cosa aspettarsi
Milan-Bologna, per Rabiot subito occasione da titolare? Allegri lo ha chiesto alla dirigenza rossonera. Ecco il piano per la partita
Milan-Bologna, subito Rabiot?
Milan e Rabiot, si legge, si sono ritrovati nel momento del bisogno: il francese cercava una residenza diversa rispetto a quella Marsiglia e Allegri una ripartenza forte dopo un anno sabbatico. Al Milan serviva Allegri e ad Allegri serve Rabiot. L'allenatore rossonero avrebbe chiesto una mezzala di qualità con esperienza e capacità di segnare. Rabiot era il profilo perfetto. La sua condizione fisica, si legge, non gli permetterebbe di essere al top: contro il Bologna sarebbe probabile una staffetta con il connazionale Youssouf Fofana.
I tifosi del Milan e San Siro sono pronti ad accogliere al meglio Rabiot.
