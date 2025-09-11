Milan-Bologna, Rabiot subito titolare? Ecco cosa aspettarsi

Milan e Rabiot, si legge, si sono ritrovati nel momento del bisogno: il francese cercava una residenza diversa rispetto a quella Marsiglia e Allegri una ripartenza forte dopo un anno sabbatico. Al Milan serviva Allegri e ad Allegri serve Rabiot. L'allenatore rossonero avrebbe chiesto una mezzala di qualità con esperienza e capacità di segnare. Rabiot era il profilo perfetto. La sua condizione fisica, si legge, non gli permetterebbe di essere al top: contro il Bologna sarebbe probabile una staffetta con il connazionale Youssouf Fofana.