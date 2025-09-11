Rafael Leao non dovrebbe fare parte della squadra rossonera per Milan-Bologna. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'infortunio al polpaccio destro del portoghese sarebbe guarito, come evidenziato dagli esami di controllo. L'attaccante, però, non sentirebbe al meglio il muscolo: sarebbe ancora non del tutto libero e sciolto. Per questo ha continuato a lavorare a parte. La situazione dovrebbe essere monitorato, ma non si dovrebbero correre rischi.