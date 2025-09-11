Milan-Bologna, sfida molto importante per i rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe comunque fare a meno di Rafael Leao
Rafael Leao non dovrebbe fare parte della squadra rossonera per Milan-Bologna. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'infortunio al polpaccio destro del portoghese sarebbe guarito, come evidenziato dagli esami di controllo. L'attaccante, però, non sentirebbe al meglio il muscolo: sarebbe ancora non del tutto libero e sciolto. Per questo ha continuato a lavorare a parte. La situazione dovrebbe essere monitorato, ma non si dovrebbero correre rischi.
Milan-Bologna senza Leao
L’evoluzione dell’elongazione subita lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, scrive la rosea, sarebbe valutata quotidianamente. Per Leao è il primo infortunio in carriera al polpaccio: muscolo delicato, servono le giuste sensazioni prima di tornare a spingere del tutto, soprattutto per Rafa, giocatore fisico e che fa degli scatti e della velocità un suo tratto distintivo. Soprattutto nel caso di un calciatore come Leao che vive di scatti.