Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Bologna senza Leao: l’infortunio al polpaccio è guarito. Ecco cosa lo blocca

MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna senza Leao: l’infortunio al polpaccio è guarito. Ecco cosa lo blocca

Milan, Leao: niente Bologna. Il polpaccio è guarito, ma ...
Milan-Bologna, sfida molto importante per i rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe comunque fare a meno di Rafael Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao non dovrebbe fare parte della squadra rossonera per Milan-Bologna. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'infortunio al polpaccio destro del portoghese sarebbe guarito, come evidenziato dagli esami di controllo. L'attaccante, però, non sentirebbe al meglio il muscolo: sarebbe ancora non del tutto libero e sciolto. Per questo ha continuato a lavorare a parte. La situazione dovrebbe essere monitorato, ma non si dovrebbero correre rischi.

Milan-Bologna senza Leao

—  

L’evoluzione dell’elongazione subita lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, scrive la rosea, sarebbe valutata quotidianamente. Per Leao è il primo infortunio in carriera al polpaccio: muscolo delicato, servono le giuste sensazioni prima di tornare a spingere del tutto, soprattutto per Rafa, giocatore fisico e che fa degli scatti e della velocità un suo tratto distintivo. Soprattutto nel caso di un calciatore come Leao che vive di scatti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, è subito derby? Che occasione dalla Premier>>>

Il Milan vorrebbe assolutamente evitare una ricaduta. Ecco perché preferirebbe che concluda le quattro settimane necessarie in caso di elongazione tra il primo e il secondo grado per la completare la riatletizzazione. L'ipotesi più probabile, si legge, sarebbe quella di rivedere Leao contro l'Udinese.

Leggi anche
Milan, arriva Rabiot: compiti già chiari. Ecco cosa chiede Allegri
Milan-Como in Australia? Domani l’UEFA decide, ma attenzione a …

© RIPRODUZIONE RISERVATA