Milan-Bologna, la fantasia dei rossoneri passa dai piedi di Modric e ...
Le probabili formazioni di Milan-Bologna prevedono un centrocampo muscolare per i rossoneri. Ecco a chi sarà affidata l'inventiva
L'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero è stato indubbiamente quello di Luka Modric. Il campione ex Real Madrid - sia con il Milan sia con la sua nazionale - si è mostrato in forma, ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli. Nonostante Allegri lo abbia schierato titolare in due sole occasioni, il croato sembra avere già in mano le chiavi del centrocampo e dell'intera squadra. Le sue prestazioni contro Cremonese e Lecce lo hanno testimoniato. Anche stasera contro il Bologna la fantasia del gioco rossonero passerà dai suoi piedi. Le probabili formazioni annunciano un centrocampo molto muscolare per Allegri: Fofana, Loftus-Cheek e Rabiot potrebbero partire tutti e tre dal primo minuto. Ciò non escluderebbe affatto Modric, chiamato a dirigere l'orchestra come di consueto. Ma chi gli potrà dare una mano a rendere imprevedibile la manovra della squadra?

Milan, non solo Modric: ecco la fantasia di Saelemaekers

Sia contro la Cremonese sia contro il Lecce, uno dei migliori in campo per il Milan è stato Saelemaekers. Il precampionato e questo inizio di stagione legittimano a pensare che il belga difficilmente possa uscire dalle rotazioni di Allegri. Il numero 56, infatti, possiede due caratteristiche sempre apprezzate dagli allenatori: duttilità e, soprattutto, qualità.

Che sia dall'esterno - come nella prima giornata o nel caso di stasera - o che sia sotto la punta, Saelemaekers ha sempre messo in mostra (già dall'anno scorso con la Roma) quanto possa essere pericoloso. La sua tecnica e la sua rapidità gli permettono di saltare facilmente l'uomo, creando la superiorità numerica per la propria squadra. I tifosi milanisti spera che possa ripetere a lungo prestazioni di alto livello.

