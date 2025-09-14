Milan-Bologna, la fantasia dei rossoneri passa dai piedi di Modric e ...

L'acquisto più illustre del calciomercato estivo rossonero è stato indubbiamente quello di Luka Modric. Il campione ex Real Madrid - sia con il Milan sia con la sua nazionale - si è mostrato in forma, ancora in grado di fare la differenza ad alti livelli. Nonostante Allegri lo abbia schierato titolare in due sole occasioni, il croato sembra avere già in mano le chiavi del centrocampo e dell'intera squadra. Le sue prestazioni contro Cremonese e Lecce lo hanno testimoniato. Anche stasera contro il Bologna la fantasia del gioco rossonero passerà dai suoi piedi. Le probabili formazioni annunciano un centrocampo molto muscolare per Allegri: Fofana, Loftus-Cheek e Rabiot potrebbero partire tutti e tre dal primo minuto. Ciò non escluderebbe affatto Modric, chiamato a dirigere l'orchestra come di consueto. Ma chi gli potrà dare una mano a rendere imprevedibile la manovra della squadra?