Milan, infortunio Leao: a lavoro a Milanello nonostante il riposo

Il giornalista Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 racconta del Milan e di Leao: l'esterno rossonero sta recuperando dall'infortunio al polpaccio

Giorno di riposo per i rossoneri, ma non per Rafael Leao. Il portoghese è alle prese con il recupero all'infortuno del polpaccio destro subito in Coppa Italia contro il Bari, dal quale potrebbe rientrare contro il Napoli, almeno a detta di Massimiliano Allegri. L'attaccante del Milan è rimasto a Milanello per lavorare e cercare di rientrare al meglio e il prima possibile.