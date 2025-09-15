Milan, infortunio Leao: a lavoro a Milanello nonostante il riposo

Pianeta Milan
Il giornalista Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 racconta del Milan e di Leao: l'esterno rossonero sta recuperando dall'infortunio al polpaccio
Giorno di riposo per i rossoneri, ma non per Rafael Leao. Il portoghese è alle prese con il recupero all'infortuno del polpaccio destro subito in Coppa Italia contro il Bari, dal quale potrebbe rientrare contro il Napoli, almeno a detta di Massimiliano Allegri. L'attaccante del Milan è rimasto a Milanello per lavorare e cercare di rientrare al meglio e il prima possibile.

Il giornalista Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 racconta di come Leao si sia presentato comunque a Milanello per proseguire nelle sue terapie. Al momento il portoghese ha giocato solo pochi minuti contro il Bari in Coppa Italia segnando un grande gol di testa. Quando tornerà a disposizione, probabilmente, potrebbe giocare come prima punta o comunque nei due perni offensivi del 3-5-2 di Allegri.

Vedremo se davvero Leao non sarà disponibile contro l'Udinese o se riuscirà a recuperare dal problema al soleo in tempo per la prossima partita del Milan.

