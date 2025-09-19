Pastore: “La struttura del centrocampo del Napoli è simile a quella del Milan”

In Milan-Bologna i rossoneri hanno vinto la partita a centrocampo. La mediana muscolare (a parte per l'estro straordinario di Modric) disegnata da Allegri ha sortito l'effetto sperato. Sia Fofana sia Rabiot sia Loftus-Cheek hanno offerto prestazioni convincenti. La strategia è stata studiata attentamente dal tecnico livornese, il quale potrebbe anche riproporla contro l'Udinese domani sera. Giuseppe Pastore a 'Elastici' - programma di 'Cronache di Spogliatoio' - ha commentato il centrocampo del Milan, mettendolo a confronto con quello del Napoli. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.