Pastore: “La struttura del centrocampo del Napoli è simile a quella del Milan”

In Milan-Bologna i rossoneri hanno vinto la partita a centrocampo. La mediana muscolare (a parte per l'estro straordinario di Modric) disegnata da Allegri ha sortito l'effetto sperato. Sia Fofana sia Rabiot sia Loftus-Cheek hanno offerto prestazioni convincenti. La strategia è stata studiata attentamente dal tecnico livornese, il quale potrebbe anche riproporla contro l'Udinese domani sera. Giuseppe Pastore a 'Elastici' - programma di 'Cronache di Spogliatoio' - ha commentato il centrocampo del Milan, mettendolo a confronto con quello del Napoli. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.
Le parole di Pastore: "Quel 4-1-4-1 che dicevamo della struttura del centrocampo del Napoli si può applicare anche al Milan. Un regista e tre mezzali (Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot) che si scambiano. Loftus-Cheek sta più lontano dalla propria metà campo perché non ha la fase difensiva degli altri due. La massa in mezzo, che rivedremo anche a Udine, dove ci sarà un gran ruotare di sciabole con giocatori di grande fisicità, è il modo individuato da Allegri per portare la nave fuori dalle secche di Milan-Cremonese. Adesso ha fatto due clean sheet consecutivi".
