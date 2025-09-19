Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Udinese, Runjaic: “Allegri? Si vede la sua mano sul Milan. Modric …”

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan. Belle parole per Modric e Allegri. Conferenza ripresa da TMW
Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i rossoneri: "Il Milan? E' una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica", queste le parole dell'allenatore riprese da Tuttomercatoweb.

Udinese-Milan, parla Runjaic

—  

Runjaic ha speso belle parole per Luka Modric: "La sua storia parla per lui, è un giocatore straordinario, un esempio penso per tutti gli atleti nel mondo del calcio. Riuscire a giocare a questi livelli alla sua età non è solo genetica, ma anche lavoro quotidiano".

Infine le parole su Allegri: "Già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".

