Udinese, Runjaic: 'Allegri? Si vede la sua mano sul Milan. Modric ...'

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i rossoneri: "Il Milan? E' una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica", queste le parole dell'allenatore riprese da Tuttomercatoweb.
Runjaic ha speso belle parole per Luka Modric: "La sua storia parla per lui, è un giocatore straordinario, un esempio penso per tutti gli atleti nel mondo del calcio. Riuscire a giocare a questi livelli alla sua età non è solo genetica, ma anche lavoro quotidiano".
Infine le parole su Allegri: "Già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".
