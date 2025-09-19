Udinese, Runjaic: 'Allegri? Si vede la sua mano sul Milan. Modric ...'

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan. Belle parole per Modric e Allegri. Conferenza ripresa da TMW

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i rossoneri: "Il Milan? E' una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica", queste le parole dell'allenatore riprese da Tuttomercatoweb.