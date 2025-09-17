Udinese-Milan, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Si ricorda che il tecnico livornese non potrà essere presente in panchina a causa della squalifica dopo l'espulsione presa al termine di Milan-Bologna.
CONFERENZA STAMPA
Dopo la vittoria a San Siro contro il Bologna, è in arrivo un altro match probante per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Sabato alle 20:45 alla Blu Energy Arena, infatti, è in programma Udinese-Milan. La squadra di Kosta Runjaic ha iniziato molto bene la Serie A, con 7 punti in tre partite. Tra queste, si ricorda la grande vittoria a Milano contro l'Inter. La trasferta a Udine è storicamente complicata per i rossoneri, che dovranno fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti e superare in classifica i friulani. Allegri lo sa bene e in questi giorni a Milanello ha iniziato a preparare con attenzione la gara. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ecco quando il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa.
Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa di fronte ai giornalisti alla vigilia del match. L'appuntamento è dunque stato fissato per venerdì 19 settembre, alle ore 13:30 a Milanello.
Si ricorda che il tecnico livornese non potrà essere presente in panchina a causa della squalifica dopo l'espulsione presa al termine di Milan-Bologna.
