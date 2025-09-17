Pianeta Milan
Udinese-Milan, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Come di consueto, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, quarta giornata di Serie A. La partita è in programma per le 20:45 di sabato 20 settembre
Dopo la vittoria a San Siro contro il Bologna, è in arrivo un altro match probante per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Sabato alle 20:45 alla Blu Energy Arena, infatti, è in programma Udinese-Milan. La squadra di Kosta Runjaic ha iniziato molto bene la Serie A, con 7 punti in tre partite. Tra queste, si ricorda la grande vittoria a Milano contro l'Inter. La trasferta a Udine è storicamente complicata per i rossoneri, che dovranno fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti e superare in classifica i friulani. Allegri lo sa bene e in questi giorni a Milanello ha iniziato a preparare con attenzione la gara. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ecco quando il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa.

Verso Udinese-Milan, la conferenza stampa

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa di fronte ai giornalisti alla vigilia del match. L'appuntamento è dunque stato fissato per venerdì 19 settembre, alle ore 13:30 a Milanello.

Si ricorda che il tecnico livornese non potrà essere presente in panchina a causa della squalifica dopo l'espulsione presa al termine di Milan-Bologna.

