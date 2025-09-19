Milan, Allegri: “Fofana è importante”. Poi gli lancia un segnale

Pianeta Milan
Massimiliano Allegri ha parlato anche di Youssouf Fofana prima della partita tra Udinese e Milan. Il centrocampista deve migliorare: ecco dove
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continuano le ore e i giorni di avvicinamento verso Udinese-Milan: alla vigilia della partita ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Non è questione di sbilanciamento. Tra due mesi magari cambieremo anche modo di giocare. Subentrano altri giocatori, si migliora condizione, fiducia... Dipende dai momenti". L'allenatore rossonero risponde così a un domanda precisa: questo Milan può fare a meno di Fofana?

"La squadra deve sapere che durante la partita bisogna giocare in diversi modi. Fofana è importante, ma deve fare più gol", questo il pensiero di Allegri sul centrocampista francese e proprio sulla finalizzazione del centrocampista, Allegri aggiunge: "Ha avuto diverse occasioni, stiamo lavorando in quel senso".

Infine Allegri aggiunge altro sulla partita contro l'Udinese e sul futuro: "Bisogna dimenticarsi delle vittorie, ciò che è stato fatto rimane. Domani abbiamo una partita importante. Dell'inizio di campionato, di queste quattro del blocco, domani è la più importante". Vedremo se Fofana sarà di nuovo titolare domani sera.

