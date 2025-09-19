Milan, Allegri: “Fofana è importante”. Poi gli lancia un segnale

Massimiliano Allegri ha parlato anche di Youssouf Fofana prima della partita tra Udinese e Milan. Il centrocampista deve migliorare: ecco dove

Continuano le ore e i giorni di avvicinamento verso Udinese-Milan : alla vigilia della partita ha parlato anche Massimiliano Allegri : "Non è questione di sbilanciamento. Tra due mesi magari cambieremo anche modo di giocare. Subentrano altri giocatori, si migliora condizione, fiducia... Dipende dai momenti". L'allenatore rossonero risponde così a un domanda precisa: questo Milan può fare a meno di Fofana ?

Milan, Allegri su Fofana

"La squadra deve sapere che durante la partita bisogna giocare in diversi modi. Fofana è importante, ma deve fare più gol", questo il pensiero di Allegri sul centrocampista francese e proprio sulla finalizzazione del centrocampista, Allegri aggiunge: "Ha avuto diverse occasioni, stiamo lavorando in quel senso".