Modric è reduce da cinque gare consecutive con 90' in campo contro la Roma, per 'Tuttosport' oggi in edicola, sarà chiamato ad un'altra prestazione di livello, visto che il Milan è in oggettiva difficoltà numerica e qualitativa a causa dei numerosi infortuni che hanno decimato la rosa già corta di suo messa a disposizione del tecnico Allegri in questa stagione.