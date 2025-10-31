Pianeta Milan
Milan-Roma, Modric al centro: unico leader in campo, chiamato a giocare sempre a 40 anni

Modric si prende (ancora) il Milan sulle spalle: il croato è costretto agli straordinari
Nonostante i 40 anni di età, il centrocampista croato Luka Modric non sta saltando una partita nel Milan di Massimiliano Allegri in questo periodo. Complici anche le tante assenze rossonere, sarà nuovamente titolare domenica sera contro la Roma
Il Milan di Massimiliano Allegri, in vista del match di campionato di domenica sera a 'San Siro' contro la Roma di Gian Piero Gasperini, capolista pari merito con il Napoli, si aggrappa - ancora di più - a Luka Modric.

Milan, contro la Roma di nuovo Modric titolare. È il leader del Diavolo

Il centrocampista croato, che contro l'Atalanta martedì sera è apparso per la prima volta in stagione un po' appannato, sarà nuovamente titolare contro i giallorossi. Unico leader in campo per il Diavolo viste le sicure assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic e quella probabile di Rafael Leão.

Modric è reduce da cinque gare consecutive con 90' in campo contro la Roma, per 'Tuttosport' oggi in edicola, sarà chiamato ad un'altra prestazione di livello, visto che il Milan è in oggettiva difficoltà numerica e qualitativa a causa dei numerosi infortuni che hanno decimato la rosa già corta di suo messa a disposizione del tecnico Allegri in questa stagione.

LEGGI ANCHE: Milan-Roma, la clamorosa indiscrezione del 'CorSport' su Leao: sembra proprio che ... >>>

Il numero 14 del Diavolo, quindi, dovrà stringere i denti, allontanando il peso delle fatiche dei suoi 40 anni compiuti e caricarsi sulle spalle la responsabilità di guidare i suoi compagni sul terreno di gioco. Di certo non si tirerà indietro, anche se, in cuor suo, spera di poter presto contare sull'ausilio di Rabiot, Pulisic e Leao.

