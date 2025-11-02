Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan-Roma partita che vale doppio”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Roma partita che vale doppio”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 2 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria della Juventus contro la Cremonese. Spalletti furore Juve. Simeone e Adams, volere e volare. Milinkovic Savic salva il Napoli. Milan-Roma vale doppio. Occasione Inter. Genoa a Criscito. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA