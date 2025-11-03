Dietro il Napoli capolista del campionato, a quota 22 punti, oltre a Milan e Roma con 21 c'è anche l'Inter che, nel 'lunch match' di giornata, era passata 1-2 sul campo dell'Hellas Verona. In questo caso, un autogol al 93' ha spianato la strada della vittoria ai nerazzurri di Cristian Chivu.