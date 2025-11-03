Dietro il Napoli capolista del campionato, a quota 22 punti, oltre a Milan e Roma con 21 c'è anche l'Inter che, nel 'lunch match' di giornata, era passata 1-2 sul campo dell'Hellas Verona. In questo caso, un autogol al 93' ha spianato la strada della vittoria ai nerazzurri di Cristian Chivu.
Al capolinea l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: fatale lo 0-1 interno contro il Lecce. Squadra viola già in ritiro con Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Per la successione di Pioli si parla, in queste ore, di Paolo Vanoli. Addio, infine, a Giovanni Galeone, spentosi ieri all'età di 84 anni.
