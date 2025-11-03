Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “StraMilan: Allegri batte la Roma. In tre a – 1 dal Napoli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo del Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 a 'San Siro' contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Decide un gol di Strahinja Pavlović sull'invenzione di Rafael Leão. Nel finale, Mike Maignan para un calcio di rigore a Paulo Dybala.

Dietro il Napoli capolista del campionato, a quota 22 punti, oltre a Milan e Roma con 21 c'è anche l'Inter che, nel 'lunch match' di giornata, era passata 1-2 sul campo dell'Hellas Verona. In questo caso, un autogol al 93' ha spianato la strada della vittoria ai nerazzurri di Cristian Chivu.

Al capolinea l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: fatale lo 0-1 interno contro il Lecce. Squadra viola già in ritiro con Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Per la successione di Pioli si parla, in queste ore, di Paolo Vanoli. Addio, infine, a Giovanni Galeone, spentosi ieri all'età di 84 anni.

