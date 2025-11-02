Pianeta Milan
Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma, arriva una delusione per Allegri
Alessia Scataglini
Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma a San Siro, arriva una piccola delusione per l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. All'Ippodromo Capannelle si è svolto, nella giornata di oggi, il Roma Champions Day, un evento molto importante con in pista alcuni dei cavalli migliori nel panorama nazionale e internazionale.

Nel Premio Guido e Alessandro Berardelli (gruppo 3) ha vinto Dr Omran, allenato da Agostino Affè e montato da J.P Spencer. La vittoria è arrivata dopo un duello difficilissimo con Antico Moro, il cavallo della scuderia di Massimiliano Allegri Alma Racing, il grande favorito alla viglia della gara.

Anche nel Premio Lydia Tesio (gruppo 2) non è andata bene al tecnico rossonero. A vincere è stata Charlotte's Web, che si è posizionata davanti a Pink Black e Sioux Life. Arrivata settima Sun Never Sets, altro cavallo dell'Alma Racing di Allegri. Una giornata parecchio amara per il tecnico rossonero.

