Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma, arriva una delusione per Allegri

Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma a San Siro, arriva una piccola delusione per l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. All'Ippodromo Capannelle si è svolto, nella giornata di oggi, il Roma Champions Day, un evento molto importante con in pista alcuni dei cavalli migliori nel panorama nazionale e internazionale.