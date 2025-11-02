Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma, arriva una delusione per Allegri
Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma a San Siro, arriva una piccola delusione per l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. All'Ippodromo Capannelle si è svolto, nella giornata di oggi, il Roma Champions Day, un evento molto importante con in pista alcuni dei cavalli migliori nel panorama nazionale e internazionale.
Milan, giornata amara per Allegri
Nel Premio Guido e Alessandro Berardelli (gruppo 3) ha vinto Dr Omran, allenato da Agostino Affè e montato da J.P Spencer. La vittoria è arrivata dopo un duello difficilissimo con Antico Moro, il cavallo della scuderia di Massimiliano Allegri Alma Racing, il grande favorito alla viglia della gara.