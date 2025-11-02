Milan, dopo il doppio pareggio contro il Pisa e l'Atalanta, i rossoneri tornano in campo per sfidare la Roma. I giallorossi possono saltare in testa da soli in campionato con una vittoria. Il Diavolo potrebbe avvicinarsi alla al Napoli al momento primo con 22 punti. Ecco le possibili scelte di Allegri. Gimenez via a gennaio? C'è un primo obiettivo per il mercato e non solo. Ecco le top news del due novembre 2025 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
