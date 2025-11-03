"Leao, ancora Leao, fortissimamente Leao". Così Enzo Bucchioni apre il suo editoriale su Tuttomercatoweb, fotografando perfettamente uno dei principali protagonisti della serata di San Siro. Contro la Roma, il portoghese è stato l'anima del Milan: devastante nelle ripartenze, incisivo nell’azione che ha portato al gol di Pavlovic e pericoloso ogni volta che ha avuto spazio per accelerare. Un giocatore "discusso e discutibile", che quando è in serata è capace di vincere le partite da solo, o quasi. Ieri sera il portoghese ha spaccato la difesa giallorossa e, soprattutto, si è preso sulle spalle il Milan, come un leader vero. Se Max dovesse riuscire a entrare nella testa di Leao, come sembra star riuscendo in queste settimane, sarà il suo grande capolavoro.