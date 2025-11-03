Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan, Mauro: “C’è un ambiente che sembra adeguato a vincere. Contro la Roma …”

Milan-Roma, Mauro: 'Ai rossoneri mancavano giocatori importanti'
L'ex giocatore Massimo Mauro ha commentato il successo ottenuto dal Milan nel big match contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic sul finire del primo tempo: le sue dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Pressing
Prezioso successo del Milan, che si aggiudica il big match della 10a giornata contro la Roma, grazie ad una rete siglata da Pavlovic al 39', su assist di Leao. Per i rossoneri si tratta di una vittoria conquistata con assenze importanti, su tutti quelle di Pulisic e Rabiot, i quali dovrebbero essere molto vicini al rientro.

Milan-Roma, l'analisi di Mauro

A commentare il successo dei rossoneri contro i giallorossi è stato l'ex giocatore, tra le altre della Juventus, Massimo Mauro. Ecco le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Pressing.

Sulla partita:"Si è vista una grande Roma nella prima mezz'ora, ma in quella mezz'ora si doveva capire che il contropiede di Leao poteva essere letale. La Roma non ha saputo farlo. Devo dire che sono due squadre con due grandi allenatori: la Roma è stata fantastica nella prima mezz'ora, così come è stato fantastico il Milan a risolvere i problemi nel secondo tempo. E' evidente che durante l'intervallo Allegri ha detto le cose giuste ai suoi giocatori".

Maignan, divorzio con il Milan probabile. Rinnovo in stallo. Ecco i due portieri sul taccuino di Tare>>>

Sul gruppo:"Al Milan mancavano giocatori importanti. Ho sentito Maignan e Leao che nelle interviste hanno parlato di gruppo, del pubblico, di affiatamento e che le loro prestazioni contano solo se vince la squadra. Secondo me c'è un ambiente che sembra adeguato a vincere".

