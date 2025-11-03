Sui suoi anni al Milan e alle sconfitte, tra cui quella legata al quarto di finale di Champions contro il Deportivo…“L’abbiamo vissuta malissimo tutti. All’andata la partita finì 4-1 ma poteva tranquillamente finire 5 o 6 a 1. I giocatori del Deportivo a fine partita vengono da noi e ci fanno i complimenti: “Siete troppo più forti per noi”. Poi purtroppo il calcio ti punisce perché nella partita di ritorno non ci abbiamo capito praticamente niente. Loro sono stati più forti di noi in tutto. Andavano il doppio di noi, hanno vinto meritatamente ed è stato un peccato, perché quella squadra poteva assolutamente arrivare fino alla fine in Champions League”.