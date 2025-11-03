Pianeta Milan
Ex Milan, Pancaro: “Deportivo? Nella partita di ritorno non ci abbiamo capito niente”

Giuseppe Pancaro, ex giocatore del Milan (dal 2003 e 2005) è stato ospite ai microfoni del podcast My Turnover su YouTube
Alessia Scataglini
Giuseppe Pancaro, ex giocatore del Milan (dal 2003 e 2005) è stato ospite ai microfoni del podcast My Turnover su YouTube. Nell'intervista, l'ex terzino rossonero è tornato a parlare della partita contro il Deportivo in Champions League, raccontando il black out del ritorno, e ha speso anche alcune parole su Carlo Ancelotti, suo ex allenatore al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Pancaro sul Deportivo

Su Ancelotti:"Nel Milan ho trovato un gruppo di giocatori straordinari con cui ho legato subito, un allenatore straordinario come Ancelotti con il quale ho creato un bellissimo rapporto. Nel non voler andare via dalla Lazio poi sono stato fortunato nell’andare al Milan e vivere quel Milan lì per due anni”.

Sui suoi anni al Milan e alle sconfitte, tra cui quella legata al quarto di finale di Champions contro il Deportivo…“L’abbiamo vissuta malissimo tutti. All’andata la partita finì 4-1 ma poteva tranquillamente finire 5 o 6 a 1. I giocatori del Deportivo a fine partita vengono da noi e ci fanno i complimenti: “Siete troppo più forti per noi”. Poi purtroppo il calcio ti punisce perché nella partita di ritorno non ci abbiamo capito praticamente niente. Loro sono stati più forti di noi in tutto. Andavano il doppio di noi, hanno vinto meritatamente ed è stato un peccato, perché quella squadra poteva assolutamente arrivare fino alla fine in Champions League”.

I giocatori del Deportivo secondo te sono stati sinceri con quei complimenti?“Secondo me sì, era stata una partita veramente a senso unico. Il risultato di 4-1 era stato stretto, poteva essere molto molto più largo”.

A cosa è dovuto il black out del ritorno:“Una giornata no nostra e una giornata super loro. Erano una squadra completamente diversa da quella dell’andata. Un po’, ma relativamente, lo stadio loro caldo, i tifosi… È stata proprio una giornata no nostro e per loro una giornata super”.

