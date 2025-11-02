Pianeta Milan
Canovi: 'Scudetto? Non solo Milan e Napoli, attenzione alla Roma. Pioli? Bisogna farsi qualche domanda'
Canovi aTMW ha analizzato la lotta Scudetto che vedo come principali candidate Milan, Napoli, Inter e... Roma. Poi parla di Pioli...
Francesco De Benedittis

Dario Canovi, riconosciuto da molti come il primo procuratore nella storia del calcio italiano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha analizzato la questione Scudetto e poi ha parlato della situazione disastrosa della Fiorentina dell'ex Milan Stefano Pioli. ecco le sue parole.

Chi vincerà lo Scudetto? "Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".

Canovi duro sull'operato di Pioli: "La Fiorentina si trova penultima qualche domanda bisogna farsela"

—  

Che succede a questa Fiorentina? "Difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell'anno scorso, anzi forse è un po' più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe".

Si aspetta un cambio di panchina se le cose dovessero continuare così? "Ce lo aspettiamo tutti... quando una squadra come la Fiorentina che aveva ambizioni per arrivare nelle zone di alta classifica si trova penultima qualche domanda bisogna farsela".

