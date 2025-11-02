Canovi duro sull'operato di Pioli: "La Fiorentina si trova penultima qualche domanda bisogna farsela"—
Che succede a questa Fiorentina? "Difficile da interpretare. Non è così diversa dalla squadra dell'anno scorso, anzi forse è un po' più forte. Mi sembra incomprensibile. Ma credo ci sia un malessere generale in società, altrimenti non si spiegherebbe".
Si aspetta un cambio di panchina se le cose dovessero continuare così? "Ce lo aspettiamo tutti... quando una squadra come la Fiorentina che aveva ambizioni per arrivare nelle zone di alta classifica si trova penultima qualche domanda bisogna farsela".
