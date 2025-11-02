Canovi aTMW ha analizzato la lotta Scudetto che vedo come principali candidate Milan, Napoli, Inter e... Roma. Poi parla di Pioli...

Dario Canovi , riconosciuto da molti come il primo procuratore nella storia del calcio italiano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha analizzato la questione Scudetto e poi ha parlato della situazione disastrosa della Fiorentina dell'ex Milan Stefano Pioli. ecco le sue parole.

Chi vincerà lo Scudetto? "Pensavo che all'inizio potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli: hanno un grande allenatore e un grande pubblico".