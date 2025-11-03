Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Baptista rivela: “Nel 2007 mi voleva il Milan, ma alla fine andai alla Roma perchè …”

INTERVISTE

Baptista rivela: “Nel 2007 mi voleva il Milan, ma alla fine andai alla Roma perchè …”

Baptista: 'Nel 2007 mi voleva il Milan, ma alla fine hanno preso...'
Julio Baptista, ex giocatore di Roma e Real Madrid tra le altre, ha svelato di essere stato oggetto di interesse da parte del Milan nel lontano 2007: ecco le sue parole
Redazione PM

Julio Baptista, ex giocatore di Roma e Real Madrid tra le altre, ha svelato di essere stato oggetto di interesse da parte del Milan. Il giocatore brasiliano che ha lasciato il segno anche in Serie A, ha poi rivelato anche di avere avuto contatti con l'Inter. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Milan, Baptista svela un retroscena

—  

Sul retroscena con il Milan:"Era il 2007, venivo da due anni così così tra Madrid e Londra. So che il Milan mi voleva. Alla fine, però, presero Pato e io andai alla Roma. E pensare che a maggio di quell’anno vinsero la Champions…".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Maignan, divorzio con il Milan probabile. Rinnovo in stallo. Ecco i due portieri sul taccuino di Tare>>>

Sull'interesse con l'Inter:"Eravamo davvero molto vicini, sì. Ci fu anche una chiamata con Moratti, piacevo a Mou. Poi non se ne fece nulla: la Roma voleva più soldi. L’Inter, quindi, andò su Sneijder, mio ex compagno al Real. Peccato, forse tra le due sarei riuscito a vincere una Champions".

Leggi anche
Borghi sicuro: “Leao è davvero quello che più di tutti può fare la differenza”
Callegari: “Leao perché giochi così solo in alcune occasioni? Ecco cosa ti manca”

© RIPRODUZIONE RISERVATA