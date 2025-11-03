Milan, Borghi: 'Leao è davvero quello che più di tutti può fare la differenza'

Anche il giornalista Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Poi all’improvviso, di botto, senza senso: il gol del Milan. I rossoneri sfruttano in perfetto stile allegriano con un contropiede perfettamente organizzato. Leao da manuale nella sua zona di campo, prende, spacca e va dentro. L’inserimento di Pavlovic è da manuale… di Gasperini. Lo sganciamento del braccetto che arriva fino in fondo è uno dei must gasperiniani, uno degli aspetti che hanno permesso a questo allenatore di rivoluzionare il calcio italiano".