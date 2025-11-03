Pianeta Milan
Milan, Borghi: 'Leao è davvero quello che più di tutti può fare la differenza'
Il giornalista Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma per 1-0. Ecco il parere sulla partita di Rafa Leao nel suo video su 'YouTube'
Anche il giornalista Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma per 1-0: "Poi all’improvviso, di botto, senza senso: il gol del Milan. I rossoneri sfruttano in perfetto stile allegriano con un contropiede perfettamente organizzato. Leao da manuale nella sua zona di campo, prende, spacca e va dentro. L’inserimento di Pavlovic è da manuale… di Gasperini. Lo sganciamento del braccetto che arriva fino in fondo è uno dei must gasperiniani, uno degli aspetti che hanno permesso a questo allenatore di rivoluzionare il calcio italiano".

Milan, il parere di Borghi su Leao

Il telecronista con la sua analisi nel video su 'YouTube': "Leao la sua impronta sulla partita l’ha messa. Leao è davvero quello che più di tutti può fare la differenza. Nell’anno dopo lo scudetto, nel quarto di finale di Champions contro il Napoli, i partenopei hanno iniziato più o meno come la Roma e poi cos’è che ha cambiato la partita?".

La conclusione sul portoghese: "Un break di Leao, è andato dentro centralmente e spaventò il Napoli. Leao deve cambiarti le partite. Poi l'allenatore deve metterlo nelle condizioni di farlo".

