Milan, Callegari: 'Leao perché giochi così solo in alcune occasioni?'

Callegari: “Leao perché giochi così solo in alcune occasioni? Ecco cosa ti manca”

Il giornalista Massimo Callegari, sul suo profilo di Instagram, parla così di Leao dopo l'ottima partita dell'attaccante del Milan contro la Roma. Ecco il parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao è stato uno dei giocatori migliori in campo per il Milan contro la Roma. Non solo l'assist per il gol decisivo di Pavlovic, il portoghese è rimasto in partita per 90 minuti e infatti è uscito dal campo con i crampi, prova che ha dato tutto durante la gara. Questo gli si chiede. Il giornalista Massimo Callegari, sul suo profilo di Instagram, parla così di Leao.

Milan, Callegari parere chiaro su Leao

"Caro Leao perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta?". Torna quindi il tema continuità per quanto riguarda Leao.

Pavlovic è un fattore: per il Milan è un'arma tattica importante anche in attacco

Callegari continua con la sua analisi: ""Guarda che sono proprio le partite come quelle contro la Roma che fanno arrabbiare di più i tuoi estimatori come il sottoscritto: dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top. Forse ti manca, però, la cosa più importante: l’ossessione. Quella che da sempre ha il tuo modello e connazionale Cristiano Ronaldo. Però non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo".

