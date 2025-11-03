Milan-Roma, Pavlovic treno alla Theo: fattore tattico importante

Milan-Roma 1-0, una partita a due facce con un primo tempo dominato dai giallorossi, ma con i rossoneri in grado di tenere la porta inviolata e trovare la rete in contropiede. Poi un inizio di ripresa nettamente a favore dei rossoneri. Tra i migliori in campo, sia in fase difensiva che offensiva, c'è stato senza dubbio Pavlovic autore del gol decisivo. Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco
PAGELLE MILAN
Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco
Milan, Strahinja Pavlovic è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del difensore rossonero
© RIPRODUZIONE RISERVATA