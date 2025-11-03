PIANETAMILAN partite pagelle milan Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco

Pavlovic è un fattore: per il Milan è un’arma tattica importante anche in attacco

Milan, Strahinja Pavlovic è stato uno dei protagonisti della vittoria contro la Roma. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del difensore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Roma, Pavlovic treno alla Theo: fattore tattico importante

Milan-Roma 1-0, una partita a due facce con un primo tempo dominato dai giallorossi, ma con i rossoneri in grado di tenere la porta inviolata e trovare la rete in contropiede. Poi un inizio di ripresa nettamente a favore dei rossoneri. Tra i migliori in campo, sia in fase difensiva che offensiva, c'è stato senza dubbio Pavlovic autore del gol decisivo. Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA

