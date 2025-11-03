"Prima di tutto parto dalla persona, una persona fantastica: molto gentile, si è integrato e mischiato con tutti". L'ex terzino del Milan Kyle Walker parla così di Santiago Gimenez, attaccante rossonero. Entrambi sono arrivato al Diavolo durante la scorsa sessione di mercato invernale. Il difensore continua: "Con il Feyenoord era on fire e ha segnato molti gol. Quando è arrivato al Milan, un club che significava tanto per lui, dal mio punto di vista personale ha lavorato anche troppo duramente e le cose non gli sono venute naturali come con il Feyenoord. Ha lavorato. Stava in palestra, facendo lavoro extra al campo di allenamento. Se continua a fare quello che sta facendo e a lavorare sodo dentro e fuori dal campo, sono sicuro che vedremo il Gimenez che era al Feyenoord. Non c'è dubbio".