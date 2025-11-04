Garbo: 'Il Milan ha rischiato di non vincere con la Roma. Questa Serie A...'

Pianeta Milan
Garbo: “Questa Serie A è la più modesta che io ricordi. Il Milan contro la Roma …”

Milan, il giornalista Daniele Garbo ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle rinnovate ambizioni del club rossonero dopo il successo contro la Roma. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio
Si infiamma la lotta Scudetto in Serie A. Dopo il successo contro la Roma, il Milan è piombato a quota 21 punti in classifica al pari dei giallorossi e dell'Inter ed a meno uno dal Napoli capolista. Quattro squadre in due punti, un equilibrio che non si vedeva da anni e che rende spettacolare per certi versi il proseguo del campionato

Le parole di Garbo sul Milan

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, si è soffermato sul Milan e sulla lotta scudetto che vede protagonisti, oltre i rossoneri, anche Inter, Napoli, Roma e Juventus. Le sue parole.

Sulla Serie A:"Lo dedico alla Serie A più modesta che io ricordi. L'Inter rischia di non vincere con il Verona, il Milan di non vincere con la Roma e il Napoli di perdere con il Como. Dicono che sia un campionato appassionante ma io lo vedo semplicemente mediocre. La classifica sarà pure emozionante, ma continuo a non trovare una squadra convincente".

Sul Milan: "Intanto Modric ha portato tantissimo alla squadra, sia a livello tecnico che a livello mentale. Poi penso che questo Milan sia molto allegriano, perché contro la Roma ha preso schiaffi per quaranta quaranta minuti, ma alla fine ha portato a casa la partita. Per lo scudetto però vedo sempre più avanti l'Inter".

