Verso il derby, Pastore avverte: 'Milan a nozze con la difesa alta dell'Inter'

"Dico una cosa sull'Inter: Lazio e poi derby. Allegri credo si stia fregando le mani vedendo un'Inter così in difficoltà nell'andare indietro , nel coprire lo spazio dietro ad attaccanti veloci, in questo il Milan va a nozze ancora meglio se c'è uno tra Acerbi e De Vrij. Inter continua ad attaccare alto e ti lascia spazio alle spalle. L'Inter ti dà la possibilità di andare a farle male, questo aspetto qui è quello che Chivu dovrà sistemare ".

Continua dicendo: "Sono due partite che Bisseck gioca centrale, Chivu fa una scelta sorprendente anche considerando il peso nello spogliatoio di Acerbi e De Vrij. È convinto di andare in questa direzione e secondo me ci stava anche pensando da tanto. Il pessimismo di Acerbi e De Vrij sarebbe ancora più controproducente, c'è una certa fatica a guardarsi indietro. Sono curioso di vedere come le altre big imposteranno le gare con l'Inter".