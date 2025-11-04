Verso il derby, Pastore avverte: 'Milan a nozze con la difesa alta dell'Inter'

Pianeta Milan
Verso Inter-Milan, parla Pastore: “Ecco cosa deve sistemare Chivu. Allegri si starà fregando le mani …”

L’Inter di Chivu vince 2-1 a Verona grazie a un'autorete nel finale, ma resta sotto esame per le fragilità difensive. Giuseppe Pastore, a Cronache di Spogliatoio, avverte: contro Lazio e Milan, i nerazzurri rischiano molto sugli spazi alle spalle
L'Inter di Cristian Chivu ha trovato la vittoria sul campo del Verona, ma lo ha fatto solo all'ultimo respiro. Il successo per 2-1, arrivato grazie a un'autorete nel recupero, ha permesso ai nerazzurri di restare agganciati alle prime posizioni della classifica, ma ha anche messo in luce qualche fragilità difensiva che continua a far discutere.

Le parole di Pastore sull'Inter, con un occhio verso Lazio e Milan

Contro il Verona, l'Inter era partita bene, trovando subito il vantaggio con Zielinski, ma si è poi fatta raggiungere prima dell'intervallo, mostrando difficoltà nel mantenere equilibrio tra i reparti. È un tema che accompagna la squadra sin dalle prime giornate: i numeri parlano di un attacco prolifico, il migliore del campionato, ma anche di una retroguardia meno solida rispetto al recente passato. Troppi gol concessi, spesso frutto di disattenzioni o di spazi lasciati alle spalle dei difensori centrali.

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha commentato l'Inter di Chivu, guardando al prossimo futuro contro Lazio e Milan, sollevando alcuni dubbi sulla tenuta difensiva della retroguardia nerazzurra contro attacchi forti in contropiede come quello di Max Allegri. Le sue parole.

"Dico una cosa sull'Inter: Lazio e poi derby. Allegri credo si stia fregando le mani vedendo un'Inter così in difficoltà nell'andare indietro, nel coprire lo spazio dietro ad attaccanti veloci, in questo il Milan va a nozze ancora meglio se c'è uno tra Acerbi e De Vrij. Inter continua ad attaccare alto e ti lascia spazio alle spalle. L'Inter ti dà la possibilità di andare a farle male, questo aspetto qui è quello che Chivu dovrà sistemare".

Continua dicendo: "Sono due partite che Bisseck gioca centrale, Chivu fa una scelta sorprendente anche considerando il peso nello spogliatoio di Acerbi e De Vrij. È convinto di andare in questa direzione e secondo me ci stava anche pensando da tanto. Il pessimismo di Acerbi e De Vrij sarebbe ancora più controproducente, c'è una certa fatica a guardarsi indietro. Sono curioso di vedere come le altre big imposteranno le gare con l'Inter".

