"Caro Leao perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta? Guarda che sono proprio le partite come quelle contro la Roma che fanno arrabbiare di più i tuoi estimatori come il sottoscritto: dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top".
Il giornalista ha poi concluso: "Forse ti manca, però, la cosa più importante: l’ossessione. Quella che da sempre ha il tuo modello e connazionale Cristiano Ronaldo. Però non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo".
