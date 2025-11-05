Pianeta Milan
Milan, Callegari avvisa Leao: “Dimostri di avere tutto quello che serve per diventare al top. Ti manca…”

Milan, Callegari a Leao: 'Ecco cosa ti manca per diventare al top'
Massimo Callegari, telecronista e conduttore di SportMediaset, ha rivolto, tramite i social. un messaggio di incoraggiamento a Leao rimarcando la differenza di prestazione del portoghese nei match contro Atalanta e Roma: le parole
Tra i protagonisti del big match vinto da Milan contro la Roma c'è Rafael Leao. Il portoghese ha infatti fornito l'assist vincente a Pavlovic per la rete che ha deciso il match e poi nella ripresa ha sfiorato più volte il gol del raddoppio. Una prestazione del giocatore rossonero in crescita rispetto a quelle viste nelle ultime apparizioni in particolare a quella contro l'Atalanta.

Le parole di Callegari su Leao

A rimarcarlo è Massimo Callegari, telecronista e conduttore di SportMediaset. Ecco le sue parole su Leao riportate su Instagram.

"Caro Leao perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta? Guarda che sono proprio le partite come quelle contro la Roma che fanno arrabbiare di più i tuoi estimatori come il sottoscritto: dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top".

Il giornalista ha poi concluso: "Forse ti manca, però, la cosa più importante: l’ossessione. Quella che da sempre ha il tuo modello e connazionale Cristiano Ronaldo. Però non troverai ancora tanti allenatori che ti difendono a oltranza come Allegri ha fatto dopo Bergamo".

