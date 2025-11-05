"Caro Leao perché giochi così solamente in alcune occasioni? Perché hai giocato così solamente contro la Roma e non a Bergamo? Perché hai mostrato questa cattiveria, questa esplosività con la Roma e non contro l’Atalanta? Guarda che sono proprio le partite come quelle contro la Roma che fanno arrabbiare di più i tuoi estimatori come il sottoscritto: dimostri di avere tutto quello che serve per diventare un super top".