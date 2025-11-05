Pianeta Milan
Milan, parla Biasin: “Vittoria di San Siro contro la Roma è un piccolo capolavoro firmato Allegri”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, si esprime sul momento positivo del Milan dopo la vittoria con la Roma, sottolineando il merito di Allegri. Inoltre, evidenzia una statistica che sorride ai rossoneri in vista dello Scudetto
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria dopo tre pareggi nelle ultime quattro gare, superando la Roma di Gasperini 1-0 a San Siro. I rossoneri resistono alla pressione iniziale dei giallorossi e colpiscono con Pavlovic, bravo a sfruttare una giocata di Leao nel finale di primo tempo. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio e ritrova un Maignan decisivo, protagonista nel neutralizzare il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Max gestisce con ordine e chiude ogni spazio, portando a casa un successo pesante.

Milan, le parole di Fabrizio Biasin

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, dedica una riflessione alla sfida del Meazza e sul grande merito di Massimiliano Allegri nel successo rossonero. Ecco cosa ha scritto.

"In Milan-Roma 1-0 abbiamo assistito a un piccolo capolavoro firmato Massimiliano Allegri", così apre il discorso Milan. Bravo ad Allegri perché è stato capace di trasmettere ai suoi ragazzi la capacità di leggere i momenti della partita, capire quando è il momento di difendere e resistere, colpire in contropiede e alzare il ritmo quando gli avversari si sono abbassati. Innegabile la dose di buona sorte sul rigore, ma come scrive Biasin è "da sempre prerogativa dei grandi". Continua sottolineando un'altra caratteristica tipica dei grandi, ovvero il non trovare giustificazioni o lamentele nelle pesanti assenze.

Per avvalorare la sua tesi (il Milan ha possibilità di rimanere in alto e combattere fino in fondo), si affida alle statistiche e a una regola che negli ultimi anni ha avuto una certa ricorrenza, ovvero la 'regola del 4': "Negli ultimi 19 campionati ben 15 volte i campioni d'Italia hanno perso al massimo 4 partite (in realtà in 18 su 19, per tre volte la quinta sconfitta è arrivata a trionfo acquisito)". Per questo motivo i rossoneri non sono da sottovalutare, perché nonostante un calendario non semplice, hanno perso solamente una volta, a differenza delle altre contendenti al titolo finale. "A buon intenditor…", conclude Biasin sul Milan.

