E' arrivata una grandissima soddisfazione per una leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese. Nella giornata di ieri David Beckham, ex giocatore del Milan, è stato nominato ufficialmente cavaliere da Re Carlo III. Le motivazioni? Il suo servizio al calcio e alla società inglese. La cerimonia è andata in scena presso il Castelo di Windsor dove l'ex calciatore rossonero è arrivato in compagnia di sua moglie Victoria.