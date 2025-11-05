E' arrivata una grandissima soddisfazione per una leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese. Nella giornata di ieri David Beckham, ex giocatore del Milan, è stato nominato ufficialmente cavaliere da Re Carlo III. Le motivazioni? Il suo servizio al calcio e alla società inglese. La cerimonia è andata in scena presso il Castelo di Windsor dove l'ex calciatore rossonero è arrivato in compagnia di sua moglie Victoria.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, che soddisfazione per Beckham: nominato cavaliere da Re Carlo
ULTIME MILAN NEWS
Ex Milan, che soddisfazione per Beckham: nominato cavaliere da Re Carlo
Nella giornata di ieri David Beckham, ex giocatore del Milan, è stato nominato ufficialmente cavaliere da Re Carlo III
Milan, Beckham nominato cavaliere—
LEGGI ANCHE : Il Milan di Allegri: da nave alla deriva alla Tempesta Perfetta
Dopo la cerimonia, non sono tardate ad arrivare le parole di Sir David Beckham: “Ci vorrà un po’ di tempo ad abituarmi a essere chiamato così, ma è un grandissimo onore. Sono cresciuto in un contesto molto umile, nella zona est di Londra, con il sogno di diventare un calciatore professionista, e adesso sono qui al Castello di Windsor, insieme alla monarchia più importante del mondo, a ricevere il titolo di Cavaliere: non c’è niente di meglio“ Una nomina davvero speciale per l'ex Milan!
© RIPRODUZIONE RISERVATA