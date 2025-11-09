PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Blackout Milan a Parma”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Blackout Milan a Parma”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il pareggio della Juventus contro il Torino. Poi spazio a Parma-Milan 2-2. Blackout Milan. Sarri agita l'Inter. Roma contro l'Udinese. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

