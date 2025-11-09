Il giornalista Franco Ordine ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando in particolare di Leao e non solo. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 novembre - 07:56

Il Milan si fa rimontare dal Parma: 2-2 e due punti persi per il Diavolo. "Non è ancora da cima a fondo il nuovo Milan di Max Allegri". Questo il commento iniziale del giornalista Franco Ordine nel suo pezzo d'analisi per 'Il Corriere dello Sport': "È solo concluso a metà il processo di trasformazione da una stagione all’altra, fatta fino a ieri di difesa attenta e concentrazione totale". Ordine continua con la sua analisi: "Perché il Milan di Parma dura appena un tempo, anzi qualche minuto meno di un tempo". Ovvero quando arriva il gol del 2-1 di Bernabè.