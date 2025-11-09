Il giornalista Franco Ordine ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando in particolare di Leao e non solo. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport'
Il Milan si fa rimontare dal Parma: 2-2 e due punti persi per il Diavolo. "Non è ancora da cima a fondo il nuovo Milan di Max Allegri". Questo il commento iniziale del giornalista Franco Ordine nel suo pezzo d'analisi per 'Il Corriere dello Sport': "È solo concluso a metà il processo di trasformazione da una stagione all’altra, fatta fino a ieri di difesa attenta e concentrazione totale". Ordine continua con la sua analisi: "Perché il Milan di Parma dura appena un tempo, anzi qualche minuto meno di un tempo". Ovvero quando arriva il gol del 2-1 di Bernabè.
Parma-Milan, il commento di Ordine
—
Il giornalista continua: "L’altro Milan, quello della ripresa, balbuziente e indisciplinato, timido e disordinato, sembrava quello di Conceicao o addirittura di Fonseca. Per tutti questi buoni motivi bisogna trarre una lezione: non è ancora un Milan da primato e forse da quarto posto perché i 7 punti lasciati per strada lungo il circuito delle tre neo-promosse non possono non pesare sulla contabilità del campionato". Ordine parla di difetti in fase difensiva che devono: "Far riflettere in particolare il club in vista del prossimo mercato di gennaio".