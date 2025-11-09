PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mezzo Milan contro il Parma”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mezzo Milan contro il Parma”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Mezzo Milan contro il Parma'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il pareggio del Milan a Parma. Mezzo Milan. Pari anche tra Torino e Juventus. Per l'Inter c'è la Lazio. Napoli contro il Bologna. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Ordine: “Da Parma il Milan deve trarre una lezione. Riflettere sul mercato”....
Garlando rivelazione su Tonali: “Gli amici spifferano che tornerebbe di corsa al Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA