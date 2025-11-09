Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mezzo Milan contro il Parma”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il pareggio del Milan a Parma. Mezzo Milan. Pari anche tra Torino e Juventus. Per l'Inter c'è la Lazio. Napoli contro il Bologna. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
