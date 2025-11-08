Pianeta Milan
Milan, dopo Pulisic e Rabiot, anche Estupinan rimarrà a Milanello: non convocato in Nazionale

Dopo le mancate chiamate per Christian Pulisic e Adrien Rabiot un altro rossonero rimarrà a Milanello: Pervis Estupinan
Questa sera alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma in trasferta al Tardini. Si tratta dell'ultimo match prima della sosta delle Nazionali. I rossoneri dovranno conquistare assolutamente i 3 punti visto che, al rientro dalla sosta, la squadra avrà subito un grandissimo big match ad attenderli: Inter-Milan. Intanto però, stanno iniziando ad arrivare le prime convocazioni dai vari CT. Dopo le mancate chiamate per Christian Pulisic e Adrien Rabiot da parte di Pochettino e Deschamps, un altro rossonero rimarrà a Milanello: Pervis Estupinan.

Il giocatore ecuadoriano, infatti, non è stato convocato dal CT Beccacece. Ecco, di seguito, tutti i convocati:

  • Alan Franco

  • Joel Ordonez

  • Alan Minda

  • Jordy Alcivar

  • Angelo Preciado

  • Kendry Paez

  • Cristhian Loor

  • Kevin Rodriguez

  • Cristian Ramirez

  • Leonardo Campana

  • Denil Castillo

  • Leonardo Realpe

  • Enner Valencia

  • Moises Caicedo

  • Felix Torres

  • Moises Ramirez

  • Gonzalo Plata

  • Nilson Angulo

  • Hernan Galindez

  • Patrik Mercado

  • Jeremy Arevalo

  • Pedro Vite

  • Jhoanner

  • Piero Hincapie

  • John Mercado

  • John Yeboah

  • Willian Pacho

  • Yaimar Medina

