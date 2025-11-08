Questa sera alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma in trasferta al Tardini. Si tratta dell'ultimo match prima della sosta delle Nazionali. I rossoneri dovranno conquistare assolutamente i 3 punti visto che, al rientro dalla sosta, la squadra avrà subito un grandissimo big match ad attenderli: Inter-Milan. Intanto però, stanno iniziando ad arrivare le prime convocazioni dai vari CT. Dopo le mancate chiamate per Christian Pulisic e Adrien Rabiot da parte di Pochettino e Deschamps, un altro rossonero rimarrà a Milanello: Pervis Estupinan.