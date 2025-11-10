Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gira la testa: Inter e Roma, show e primato”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gira la testa: Inter e Roma, show e primato”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Gira la testa: Inter e Roma, show e primato'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con la nuova coppia di squadre in vetta alla classifica del campionato di Serie A, quella composta da Inter e Roma con 24 punti. Nella giornata di ieri, doppio successo interno per 2-0. I giallorossi liquidano l'Udinese con il rigore di Lorenzo Pellegrini e il gol di Zeki Çelik; i nerazzurri la Lazio con Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 10 novembre 2025

Al secondo posto, a quota 22 punti, con il Milan c'è il Napoli di Antonio Conte, che si è fatto sconfiggere (0-2) sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano, ora risalito a 21. Reti di Thijs Dallinga e Jhon Lucumí per i rossoblu. A fine partita, dichiarazioni shock di Conte: "Sono preoccupato, parlerò con il club. Non ho voglia di accompagnare un morto".

Costerà caro, intanto, a Ivan Jurić lo 0-3 interno rimediato dal Sassuolo nel 'lunch match' della 11^ giornata: l'Atalanta, infatti, ha deciso di procedere con il suo esonero. Al posto del tecnico croato dovrebbe arrivare Raffaele Palladino.

Leggi anche
Milan, ecco chi va in nazionale: Rabiot e Gimenez al lavoro per il derby
Agresti: “Difficoltà contro le ‘piccole’ difficile da spiegare. Due note...

© RIPRODUZIONE RISERVATA