Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza la situazione in casa Napoli. Ieri confronto tra l'allenatore Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e il Presidente Aurelio De Laurentiis. Tutti uniti e compatti, si va avanti insieme. E ADL ha anche respinto, via social, i 'rumors' che circolavano nelle ore precedenti sulle presunte dimissioni di Conte.