La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza la situazione in casa Napoli. Ieri confronto tra l'allenatore Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e il Presidente Aurelio De Laurentiis. Tutti uniti e compatti, si va avanti insieme. E ADL ha anche respinto, via social, i 'rumors' che circolavano nelle ore precedenti sulle presunte dimissioni di Conte.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 novembre 2025

In alto, sotto la testata, si affrontano i problemi dell'attacco della Juventus: non funziona, infatti, nonostante in carriera gli interpreti abbiano segnato complessivamente 508 gol. Jonathan David non segna dal debutto in campionato, Dušan Vlahović si è affievolito partita dopo partita, lampi di Francisco Conceição e Kenan Yıldız. A secco Edon Zhegrova e Loïs Openda.

E mentre la Serie A si scopre un torneo molto più falloso del passato, con meno gioco e, soprattutto, meno gol del solito, un tecnico italiano, Roberto Mancini, torna ad allenare nuovamente all'estero. Firma, infatti, con i qatarioti dell'Al-Sadd, ma con una clausola che gli consente di potersi liberare a giugno.

