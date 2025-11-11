In alto, sotto la testata, si affrontano i problemi dell'attacco della Juventus: non funziona, infatti, nonostante in carriera gli interpreti abbiano segnato complessivamente 508 gol. Jonathan David non segna dal debutto in campionato, Dušan Vlahović si è affievolito partita dopo partita, lampi di Francisco Conceição e Kenan Yıldız. A secco Edon Zhegrova e Loïs Openda.
E mentre la Serie A si scopre un torneo molto più falloso del passato, con meno gioco e, soprattutto, meno gol del solito, un tecnico italiano, Roberto Mancini, torna ad allenare nuovamente all'estero. Firma, infatti, con i qatarioti dell'Al-Sadd, ma con una clausola che gli consente di potersi liberare a giugno.
