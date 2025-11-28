Il Milan Futuro continua la sua stagione in Serie D. L'obiettivo del progetto rossonero resta chiarissimo. L'esempio è il terzino Bartesaghi. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
La prima stagione del Milan Futuro non è stata positiva a livello di risultati vista la retrocessione in Serie D. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il progetto non sarebbe considerato fallimentare dalla società, questo perché la seconda squadra rossonera permette ai talenti del Milan di giocare con continuità e crescere. Primo esempio quello di Davide Bartesaghi, al momento titolare del Milan secondo in Serie A. Il terzino sinistro, infatti, ha giocato con il Milan Futuro 27 partite tra campionato e playout. Tanta esperienza che ora paga. Bartesaghi non è stato ceduto nonostante le tante richieste di prestito.
Milan Futuro, Bartesaghi un esempio
Un altro talento che ha giocato con il Milan Futuro, ricorda la rosea, è Francesco Camarda: in tutto nel 2024-25 con l’Under 23 per Francesco 20 presenze e 7 reti. Messi in mostra Zeroli, prestato in estate al Monza, e Alex Jimenez, che nel dicembre 2024 è stato promosso in prima squadra. Il Milan lo ha poi ceduto in estate al Bournemouth in prestito (1,5 milioni) con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della metà delle presenze stagionali (oltre 20 milioni).