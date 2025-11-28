La prima stagione del Milan Futuro non è stata positiva a livello di risultati vista la retrocessione in Serie D. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il progetto non sarebbe considerato fallimentare dalla società, questo perché la seconda squadra rossonera permette ai talenti del Milan di giocare con continuità e crescere. Primo esempio quello di Davide Bartesaghi, al momento titolare del Milan secondo in Serie A. Il terzino sinistro, infatti, ha giocato con il Milan Futuro 27 partite tra campionato e playout. Tanta esperienza che ora paga. Bartesaghi non è stato ceduto nonostante le tante richieste di prestito.