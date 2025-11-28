PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan perde Pulisic”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Il Milan perde Pulisic'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con le vittorie di Roma e Bologna in Europa League. Chivu li sistema. Viola altro KO. Spalletti ha la carta Miretti. Il Milan perde Pulisic. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

