Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: Roma e Bologna che forza in Europa League
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Roma e Bologna che forza in Europa League
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter: smontato il caso Lautaro non si tocca. Roma e Bologna che forza in Europa League. La Juventus dei numeri 10. Conte altri guai: Gilmour fuori due mesi. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA