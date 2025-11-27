PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top Milan News: le parole di Tomori e Rabiot, due nuovi infortuni verso la Lazio e novità di mercato

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, giovedì 27 novembre 2025: due interviste ai protagonisti rossoneri, novità su due infortuni verso la Lazio e alcune voci di mercato verso gennaio
Milan, le parole di Rabiot e Tomori. Novità dall'infermeria verso la Lazio

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 27 novembre 2025. Dopo la grande vittoria degli uomini di Massimiliano Allegri diversi protagonisti rossoneri hanno rilasciato dichiarazioni. Non solo interviste, anche diverse notizie legate al calciomercato di gennaio che si avvicina sempre di più e novità dall'infermeria di Milanello. Vediamo insieme ,dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

